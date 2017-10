Een speciaal tv-programma rond dementie, dat zaterdagavond werd uitgezonden op SBS6, heeft de Alzheimer Stichting 8900 nieuwe donateurs opgeleverd. "Daar zijn we heel blij mee, want daarmee kan er veel extra geld naar onderzoek", zegt een woordvoerster van de stichting. Ze verwacht dat het aantal nieuwe donateurs nog verder zal stijgen.

De tv-show, getiteld 'Onvergetelijke herinneringen', werd gepresenteerd door Irene Moors en Jeroen van der Boom. In de studio vertelden mensen met dementie en hun familieleden over dierbare herinneringen. Ook waren er optredens en reportages. Kees Tol hield in het callcenter de stand van het aantal donateurs bij.

Komende tijd loopt de campagne van de Alzheimer Stichting nog door. Van 6 tot 11 november is er een collecteweek.



Alzheimer-show levert 8900 donateurs op (Foto: ANP)