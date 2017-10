Hamilton opnieuw de snelste, Verstappen tweede Peterselieman 20-10-2017 23:12 print

Lewis Hamilton heeft ook in de tweede vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten de snelste tijd gereden. De Brit reed met 1.34,668 een nieuw baanrecord en was hiermee drietiende van een seconde sneller dan zijn poletijd van vorig jaar. Max Verstappen reed met de Red Bull naar een knappe tweede tijd.

Hamilton zette net als in de ochtend de toon en ditmaal was Verstappen op 0,4 seconde the best of the rest. De Nederlander bleef Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo en Kimi Räikkönen nipt voor. Ruim daarachter reed Fernando Alonso met de McLaren naar de zevende plek, voor Felipe Massa en de Force India's van Sergio Perez en Esteban Ocon. Laatstgenoemde duo had de nodige aandacht op zich weten te richten omdat ze rondreden met een experimentele microfoon, waardoor hun motoren anders klonken.

De voor in ieder geval een race teruggekeerde Daniil Kvyat reed met de Toro Rosso naar een dertiende tijd en bleef hiermee zijn nieuwe teamgenoot Brendon Hartley ruim 1,2 seconde voor. Vlak voor Kvyat eindigden de Renaults. Sainz stapte voor dit weekend in bij de Frans/Britse renstal en was uiteindelijk vijf duizendsten sneller dan teamgenoot Nico Hülkenberg.