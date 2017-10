Koen Verweij heeft bij trainingswedstrijden in Inzell laten zien dat hij op de weg terug is. Verweij, die zich afgelopen zomer aansloot bij de Russische ploeg voor zijn trainingsopbouw richting de Winterspelen, reed de 1.500 meter in 1.44,70.

Sven Kramer werd tweede in 1.45,49, Jan Blokhuijsen reed met 1.45,99 de derde tijd.

Bij de vrouwen won Marrit Leenstra de 1500 meter in 1.56,67. Ireen Wüst reed de tweede tijd met 1.56,78.