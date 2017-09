'Vrouwen te dom om auto te rijden' MarcusViridis 23-09-2017 08:42 print

De Saoedische Sjeik Saad al-Hajari durft hardop te zeggen wat veel mannen denken: vrouwen zijn te stom om auto te rijden. Ze missen simpelweg het intellect om een voertuig te besturen.

Sinds de tijd dat Carl Benz zijn eerste op brandstof rijdende koets in elkaar schroefde, is het in Saoedië-Arabië voor vrouwen verboden om in een auto te rijden. Vooral de geestelijkheid heeft er grote moeite mee dat deze inferieure tak van de mensheid achter het stuur kruipt. Tot woede van de mensen die zich voornamelijk met het letterlijke woord van God bezighouden, is hier enige tijd geleden een kleine verandering in gekomen; Saoedische broedmachines mogen tegenwoordig, uiteraard onder kundige mannelijke begeleiding een heilige koe besturen.

Al-Hajari behoort tot de hoeders van Allah's wet die het daar niet eens mee zijn. De geestelijke beweert dat vrouwen slechts de helft van de hersencapaciteit van mannen zouden bezitten. Wanneer ze gaan winkelen, zou dit zelfs opnieuw halveren, waarmee het denkvermogen op een kwart van die van mannen komt.

"Dit gebrek aan intellect heeft geen invloed op hun vroomheid", aldus de goed ingelichte al-Hajari, waarmee hij een poging lijkt te doen om toch nog in een goed blaadje te komen bij het zwakke geslacht. "Vrouwen zijn nu eenmaal zo gemaakt". Tijdens de menstruatie is het de dames niet toegestaan om vijf keer per dag Allah te laten weten hoe leuk ze hem vinden. Dit schijnt invloed op het intellect te hebben. De gedachte lijkt te zijn: vrouwen bidden minder vaak dan mannen en zijn dus minder intelligent.

De uitspraken hebben veel kritiek uit binnen- en buitenland opgeleverd op bovengenoemde geleerde. In ons eigen landje gingen zelfs vrouwen letterlijk over de zeik voor de beweringen van de Sjeik, hoewel dat misschien ook om een andere reden geweest kan zijn.

