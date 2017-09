Cobra'tje doen in Ace Combat 7: Skies Unknown Pheno 21-09-2017 11:12 print

Bandai Namco heeft een trailer van Ace Combat 7: Skies Unknown uitgebracht. Er is ook bekendgemaakt dat de Japanse F-2A en de F-35C in het spel aanwezig zijn.

In de video is te zien dat je met de jetfighters bewegingen als de 'Cobra', beter bekend als de Post Stall Maneuver, kunt maken.

Ace Combat 7: Skies Unknown komt in 2018 uit op PlayStation 4, Xbox One en pc via Steam. Mocht je een PlayStation VR-set hebben, dan kun je de verhaalmodus ook in VR spelen.