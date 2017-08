WK atletiek: Dag 10 - Het koningsnummer van de atletiek heywoodu 13-08-2017 08:00 print

Het is alweer de tiende en dus laatste dag van het wereldkampioenschap atletiek in Londen. Dat is natuurlijk jammer, maar we beginnen de dag wel aanzienlijk vroeger en dat doen we omdat het absolute koningsnummer van de atletiek op het programma staat: de 50 kilometer snelwandelen. De haters zullen heel voorspelbaar naar boven komen en men zal weer onterecht zeggen dat iedereen valsspeelt - dat is immers feitelijk onjuist - maar de echte liefhebbers hebben op deze dag gewacht. Natuurlijk zijn er vandaag nog veel meer mooie finales, maar dat is bijzaak.

Nederlanders

Op de slotdag komen nog twee Nederlanders in actie: Sifan Hassan en Susan Krumins lopen de finale van de 5000 meter. Voor Krumins zou het zeer knap zijn als ze tot het einde bij de kop aan weet te haken, Hassan hoopt een serieuze gooi naar de medailles te doen en dat is allerminst onmogelijk.

Het programma van vandaag

Tijd (NL) Onderdeel Ronde Nederlander(s) 08:45 50km snelwandelen mannen Finale - 08:45 50km snelwandelen vrouwen Finale - 13:20 20km snelwandelen vrouwen Finale - 15:20 20km snelwandelen mannen Finale - 20:00 Hoogspringen mannen Finale - 20:10 Discuswerpen vrouwen Finale - 20:35 5000m vrouwen Finale Sifan Hassan Susan Krumins 21:10 800m vrouwen Finale - 21:30 1500m mannen Finale - 21:55 4x400m vrouwen Finale - 22:15 4x400m mannen Finale -

Finale 38: 50km snelwandelen mannen

De 50 kilometer kan een van de hoogtepunten van de atletiek zijn: meer dan eens is het meer dan drie uur lang spanning, wisseling van de kansen en toppers die compleet kapot gaan. Helaas moeten we wereld- en olympisch kampioen Matej Toth missen, want de Slowaak - met wie FOK!sport in 2015 nog een interview had - zit in de dopingproblemen. Een gouden kans dus voor de Australiër Jared Tallent, die tig zilveren en bronzen medailles heeft, naast olympisch goud van 2012 doordat een Rus uit de uitslag geschrapt werd. Helaas, Tallent heeft een hamstringblessure opgelopen en kan niet starten.

Er zijn vier voorname kandidaten voor het goud, hoewel op dit onderdeel altijd van alles kan gebeuren. Ten eerste is er wereldrecordhouder Yohann Diniz, de Fransman die vorig jaar op de Spelen tijdens de wedstrijd aan de schijt raakte. Hij is doorgaans óf heel goed óf ziek, zwak of misselijk. In het eerste geval wint hij, in het tweede geval eindigt hij buiten de medailles. De 39-jarige Ier Rob Heffernan heeft alle benodigde ervaring en Hirooki Arai won olympisch brons. Dat deed hij door de vierde man in ons lijstje, de immer sympathieke Canadees Evan Dunfee, te verslaan. Dunfee was dit jaar al sterk en zal zeker weer een poging wagen om voor het goud te gaan.

Buiten deze mannen zijn er nog een heleboel outsiders. Dat gaat van de Noor Håvard Haukenes tot de Oekraïner Igor Glavan en van de Chinees Yu Wei tot de Ecuadoriaan Andres Chocho. Hoe dan ook, dit wordt ruim 3,5 uur genieten.



Evan Dunfee aan de leiding op de Olympische Spelen in Rio (Pro Shots/Action Images)

Finale 39: 50km snelwandelen vrouwen

Bij de mannen kunnen we een topshow verwachten, bij de vrouwen lijkt het meer een flopshow te worden. Dit onderdeel werd op het laatste moment toegevoegd aan het WK, er was nauwelijks meer tijd voor vrouwen om zich te kwalificeren en dus zitten we met een startlijst van zeven dames opgescheept. Ze starten tegelijk met de mannen en mogen alleen door naar de finish als ze voor 4:17 uur de slotronde aanvangen. Als dat niet lukt krijgen ze overigens geen Did Not Finish achter de naam, maar een klassering, waardoor zelfs zonder te finishen goed prijzengeld geïnd kan worden.

Enfin, Inês Henriques uit Portugal zette vroeg in het jaar het eerste wereldrecord neer en dat is bijna een kwartier sneller dan een andere vrouw ooit heeft gelopen. Topfavoriete dus en de overige medailles gaan naar de VS, China en/of Brazilië. Niet zo vreemd, want die hebben respectievelijk drie, twee en één deelneemsters en meer zijn er niet.

Finale 40: 20km snelwandelen vrouwen

De Chinese Hong Liu is de regerend wereld- en olympisch kampioene en wereldrecordhoudster, maar sinds de Spelen van vorig jaar is ze niet meer in actie gekomen. Tijd voor een nieuwe naam dus en dat kan best een landgenote van Hong zijn. Bijvoorbeeld Lu Xiuzhi, vicewereldkampioene en goed voor brons op de Spelen. Ook haar landgenotes kunnen een gooi doen naar het goud, Chinese dames wandelen immers altijd snel.

Alles wat uit Rusland komt en ooit snelwandelprijzen won is inmiddels wel geschorst, tijd voor nieuwe Russinnen dus. Vandaag is dat Klavdiya Afanasyeva, 21 jaar en kersvers Europees juniorenkampioene. Maria Gonzalez Romero hoopt namens Mexico haar duivels te ontbinden, vorig jaar was dat goed voor olympisch zilver. Verder zijn er nog de Italiaanse Eleonora Giorgi en de Tsjechische Anezka Drohotova, of wellicht wordt het wel een outsider.

Finale 41: 20km snelwandelen mannen

Het is ietwat belachelijk dat de 20km op dezelfde dag is als de 50km, waardoor niemand kan dubbelen, maar goed. De Spanjaard Miguel Angel Lopez is regerend wereldkampioen en zou ook vandaag weer voor de medailles kunnen gaan. Olympisch kampioen Wang Zhen is er niet, maar China heeft een nieuw blik toplopers opengetrokken: vooral Wang Kaihua maakte eerder dit jaar grote indruk en is misschien wel de favoriet voor goud, hoewel hij wel debuteert in een dergelijke grote wedstrijd. Japan verschijnt met drie van de snelste mannen van het jaar aan de start, maar traditiegetrouw mogen we verwachten dat die op het WK weer eens totaal niet in de buurt van hun toptijden komen.

Dan kijken we naar andere mannen, zoals Eder Sanchez uit Mexico, of Erick Barrondo uit Guatemala - die vaker wel dan niet gediskwalificeerd wordt, dat is dan weer jammer. De Duitsers hebben met Christopher Linke een goed ijzer in het vuur, net als de Britten met Tom Bosworth. Tot slot is er weer een nieuwe, jonge Rus en deze Sergey Shirobokov is een zeer gevaarlijke klant voor de medailles.



Miguel Angel Lopez hoopt zijn wereldtitel te verdedigen, nadat hij in Rio de olympische wedstrijd moest verlaten (Pro Shots/Action Images)

Finale 42: Hoogspringen mannen

Hier mag het maar om één man gaan, normaliter. Mutaz Essa Barshim domineert dit seizoen en de Qatarees - ja, zowaar een échte Qatarees - is absoluut topfavoriet. Als Bohdan Bondarenko in topvorm is kan de Oekraïner het goud pakken, maar die vorm lijkt hij niet te hebben. Met Mateusz Przybylko heeft Duitsland een prima kanshebber, maar achter Barshim ligt het eigenlijk helemaal open.

Majd Eddin Ghazal hoopt een zeldzame Syrische medaille te winnen: Ghada Shouaa won in 1995 het goud op de zevenkamp, verder pakte Syrië nog nooit een medaille. De Britten hopen op Robert Grabarz, maar die heeft de vorm al tijden niet meer. Kortom, achter Barshim lijkt het anyone's game te zijn.

Finale 43: Discuswerpen vrouwen

Olympisch kampioene Sandra Perkovic is torenhoog favoriete voor goud, maar twee jaar geleden was ze dat ook en destijds verloor de Kroatische. De Cubaanse Denia Caballero was er te sterk voor Perkovic en ook vandaag is ze een uitdaagster. Het grootste gevaar komt van een andere Cubaanse, Yaime Perez, die Perkovic dit jaar twee zeldzame nederlagen toediende.

Verder bestaat het veld louter uit outsiders, zoals de Australische Dani Stevens, de wereldkampioene van 2009. Nadine Müller is de Duitse hoop en daarnaast is het toch echt lastig om iemand te zien die serieus voor de medailles kan vechten, buiten misschien de ervaren Française Melina Robert-Michon.



Mutaz Essa Barshim verdient het met zijn oogstrelende techniek om eindelijk mondiaal goud te winnen (Pro Shots/Action Images)

Finale 44: 5000m vrouwen

Wereldkampioene Almaz Ayana hoopt na de tien ook de vijf kilometer te winnen. Op de Spelen probeerde de Ethiopische dat ook, maar daar stortte ze op de vijf kilometer helemaal in, resulterend in brons. Toch is ze ook nu favoriete, met onder meer vicewereldkampioene en landgenote Senbere Teferi als uitdaagster.

De Keniaanse Hellen Obiri is misschien wel de grootste concurrente van Ayana, maar als de wedstrijd niet al te snel is heeft ook de Nederlandse Sifan Hassan een goede kans om met een rappe sprint te winnen. Dat geldt ook voor de Amerikaanse Shannon Rowbury, terwijl de Britse hoop op Laura Muir is gevestigd.

Finale 45: 800m vrouwen

Olympisch kampioene Caster Semenya is de grote favoriete voor goud, wat na het brons op de 1500 meter een zeer knappe prestatie zou zijn voor de Zuid-Afrikaanse wereldkampioene van 2009, die sinds anderhalf jaar domineert. Francine Niyonsaba uit Burundi en Margaret Wambui uit Kenia zijn van de partij, zilver en brons op de Spelen, maar het grootste gevaar voor Semenya lijkt uit de VS te komen: Ajee Wilson is in supervorm en de oud-wereldkampioene bij de jeugd en junioren hoopt voor een daverende stunt te zorgen door het goud te pakken.

Als de wedstrijd niet al te snel gemaakt wordt kan de Poolse Angelika Cichochka zich ook in de strijd mengen, in de halve finales liet ze een geweldige eindsprint zien. Lynsey Sharp moet de Britse eer redden, de Amerikaanse Charlene Lipsey is in goede vorm en de Canadese Melissa Bishop hoopt haar zieke coach te eren met een medaille.

Finale 46: 1500m mannen

Normaal gesproken is dit vanavond het terrein van de Kenianen. Olympisch kampioen Matt Centrowitz uit de VS faalde door blessureleed, Asbel Kiprop zal proberen om voor de vierde keer op rij wereldkampioen te worden. De lange Keniaan, net op tijd weer fit, krijgt wel zware concurrentie uit eigen land, want Elijah Manangoi en Timothy Cheruiyot zijn eveneens in goede vorm.

De jonge Noor Filip Ingebrigtsen hoopt op een wat langzame wedstrijd, zodat hij het in de sprint af kan maken, net als Jakub Holusa. De Tsjech liep in de halve finales een ongekend snelle sprint, dus men is gewaarschuwd. Alsadik Mikhou uit Bahrein liet dit jaar al zien over een goed eindschot te beschikken, Nick Willis heeft alle benodigde ervaring in dergelijke races en zou best een medaille kunnen pakken.



Asbel Kiprop gaat voor zijn vierde wereldtitel op rij, wat op een competitieve afstand als de 1500m een bizarre prestatie zou zijn (Pro Shots/Action Images)

Finale 47: 4x400m vrouwen

In principe gaat dit tussen twee teams: de olympisch kampioenen uit de Verenigde Staten en de wereldkampioenen uit Jamaica. Met Phyllis Francis en Allyson Felix lijken de Amerikaanse dames de favorieten, zeker als Quanera Hayes zich heeft weten herstellen van haar slechte individuele optreden. Jamaica is in de breedte zeer sterk, maar heeft geen echte uitschieter in het team zitten en de vraag is of dat ze op gaat breken.

De Britse dames zijn de grote favoriet om het brons te pakken. Voor de top-2 komen ze normaliter simpelweg tekort, terwijl Botswana, Nigeria, Polen, Frankrijk en Duitsland in principe niet bij de Britse dames in de buurt moeten kunnen blijven.

Finale 48: 4x400m mannen

Op de Spelen van 2012 na wonnen de Amerikaanse mannen sinds 2004 elke olympische- en wereldtitel. Botswana leek dat nu toch echt te kunnen veranderen, maar in de series ging het helemaal fout, net als voor de enige andere echt grote uitdagers: Jamaica. Dan blijft er eigenlijk nog maar één land over om de Amerikanen te bedreigen en dat is Trinidad & Tobago. Met de bloedsnelle Jereem Richards - de revelatie van de 200 meter - en onder meer Machel Cedenio zou een stunt mogelijk zijn.

De strijd om brons ligt hier redelijk open en lijkt vooral tussen onze Belgische vrienden - drie keer Borléé en nog iemand - en de Britten te gaan, maar ook Polen en Spanje kunnen zich in die strijd mengen. Frankrijk en Cuba mogen blij zijn als ze bij de start van de slotloper nog in de race om brons zijn.