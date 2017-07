In het centrum van de Zwitserse stad Schaffhausen heeft een man met een kettingzaag mensen aangevallen. Vijf mensen raakten gewond van wie twee ernstig. De dader is ontkomen en de binnenstad is afgegrendeld door de politie. Die weet niet welke motieven achter de gewelddaden schuilen, maar er zou geen sprake zijn van terrorisme of ander politiek geweld.

De bewoners van het centrum is aangeraden binnen te blijven. De politie van Schaffhausen heeft collega's uit andere kantons om hulp gevraagd bij het zoeken naar de dader. Hij is mogelijk met een kleine witte bestelwagen ontkomen.

Dader waar ze naar op zoek zijn is de 51-jarige Franz Wrousis. Hij is dakloos en houdt zich meestal op in het bos. #Schaffhausen pic.twitter.com/Mum75Stfl4 — Judith vd Hulsbeek (@juhuls) 24 juli 2017



Man verwondt vijf mensen met kettingzaag (Foto: BuzzO)