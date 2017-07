Oorlogsfilm Dunkirk in Nederland niet op 70mm Danny 09-07-2017 08:24 print

De nieuwe oorlogsfilm Dunkirk van regisseur Christopher Nolan zal in Nederland niet op het bijzondere filmformaat 70mm te zien zijn. Dat hebben distributeur Warner Bros. en bioscoop Eye, die dit soort vertoningen kan organiseren, gemeld.

Regisseur Nolan en de Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema hebben de film heel bewust op 65/70mm gedraaid. Maar het oorlogsepos zal in Nederland ook in IMAX-zalen te zien zijn. Daarom heeft Warner Bros. ervoor gekozen Dunkirk vooralsnog niet op 70mm in Nederland uit te brengen. Mogelijk komt hier in een later stadium nog verandering in.

IMAX en 70mm zijn allebei formaten die gebruikmaken van groter beeld, zodat de bioscoopervaring intenser wordt. Om IMAX en 70mm op te nemen en te draaien is speciale, dure apparatuur nodig. Er is overigens in Nederland geen enkele zaal waar 70mm op IMAX-formaat kan worden vertoond. In de VS zijn er 125 zalen waar Dunkirk in 70mm te zien zal zijn.

Dunkirk vertelt over de evacuatie van honderdduizend Britse en Franse soldaten die in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's waren omsingeld op de stranden van de Belgische plaats Duinkerke. De film, waarin onder meer tieneridool Harry Styles een hoofdrol speelt, is vanaf 20 juli in de Nederlandse bioscopen te zien.

Een deel van de opnames werd gemaakt op Urk. Dit was een suggestie van cameraman Van Hoytema.



