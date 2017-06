Mario + Rabbids: Kingdom Battle is een bijzondere samenwerking tussen Nintendo en Ubisoft. We willen daar allemaal natuurlijk meer over weten. Gelukkig heeft Ubisoft een filmpje gepubliceerd die uitlegt hoe de game tot stand kwam en hoe het project Miyamoto wist te overtuigen.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle komt op 29 augustus uit en is exclusief voor Nintendo Switch.