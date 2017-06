Puerto Ricanen kiezen voor toetreding tot VS Redactie 12-06-2017 15:23 print

Puerto Rico wil graag de 51e volwaardige staat van de Verenigde Staten worden. In een niet-bindend referendum heeft de bevolking zondag massaal voor aansluiting bij de VS gestemd. Momenteel is Puerto Rico nog een niet-geïncorporeerd gebied, een term die wordt gebruikt voor een gebied dat wel door de VS wordt beheerd, maar dat er geen integraal onderdeel van uitmaakt.

Bij het referendum hadden de bewoners drie keuzes. Op dezelfde voet verder gaan, toetreden tot de VS of volledige onafhankelijkheid. Puerto Ricanen mogen momenteel zonder visum overal in de Verenigde Staten wonen. Ze zijn echter niet vertegenwoordigd in het Amerikaanse Congres en mogen niet stemmen bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

De opkomst voor het referendum lag op slechts 23 procent, de vraag is dus of Washington het signaal van de burgers serieus neemt.



Puerto Ricanen kiezen voor toetreding tot VS (Foto: ANP)