Sporter betrapt op 11 verboden middelen heywoodu 31-05-2017 00:21 print

De Canadese powerlifter Thomas Jamael heeft het niet zo op regeltjes. Dat heeft hem nu wel in de nesten gewerkt, want hij is voor vier jaar geschorst door de Canadese antidopingautoriteit CADP.

Jamael's carrière ging schijnbaar niet zoals gewenst en dus besloot hij om voor wat verboden hulp te gaan. Als je ergens aan begint kun je het maar beter goed doen ook, zo lijkt Jamael gedacht te hebben, en hij trok de halve apotheek leeg om wat leven in zijn spieren te krijgen.

Helaas voor de powerlifter werd hij na een wedstrijd op 11 februari uitgekozen voor de dopingcontrole en aan het lijstje stoffen te zien zou je bijna zeggen dat de urine spontaan uit het potje knalde: nandrolon, testosteron, methandienon, oxandrolon, oxymetholon, clostebol, boldenon en drostanolon konden onder het rijtje 'anabole steroïden' opgeschreven worden.

Daar bleef het niet bij, want men vond ook nog tamoxifen in het bijzonder sterke plasje: een middel wat onder anderen gebruikt wordt om borstvorming tegen te gaan, niet onverstandig na zo'n sloot aan steroïden. Ook troffen de onderzoekers nog wat letrozol aan, een middel wat de oestrogeenspiegel kan verlagen en als regelmatig voorkomende bijwerking onder meer overgangsklachten heeft - hoewel Jamael daar vermoedelijk minder last van had.

Omdat het achterover gooien en in je lichaam spuiten van een halve medicijnfabriek hard werk is besloot de powerlifter de boel af te sluiten met een ouderwets jointje, om toch even te kunnen chillen. Ook dat werd in zijn urine aangetroffen en daarmee komt het totaal aantal verboden middelen op elf stuks, een puike prestatie als je het ons vraagt, maar ook zijn laatste sportieve prestatie tot en met half 2021.