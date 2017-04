Sylvana Simons hoeft geen schadevergoeding te betalen aan de stichting achter haar voormalige politieke partij DENK. Die eiste in totaal 62.000 euro omdat ze zich niet aan haar opzegtermijn zou hebben gehouden en haar geheimhoudingsplicht had geschonden door zich negatief uit te laten over DENK. De kantonrechter in Amsterdam bepaalde maandag dat hier geen sprake van is geweest.

Dat Simons op 24 december vorig jaar een e-mail stuurde waarin ze aangaf dat ze zich terugtrok als kandidaat-Kamerlid voor DENK, betekent volgens de rechter niet dat de stichting achter de partij mocht aannemen dat zij haar arbeidsbijeenkomst wilde beëindigen. Simons heeft echter wel berust in het ontslag op staande voet dat de stichting haar later heeft gegeven, waardoor de arbeidsovereenkomst wel is beëindigd. Dit ontslag is volgens de rechter niet rechtsgeldig gegeven, waardoor de stichting nu haar een vergoeding van een kleine 5000 euro aan salaris en enkele toeslagen moet betalen.

Verder stond het Simons volgens de rechter vrij zich kritisch uit te laten over de keuzes en denkbeelden van de partij. Ze heeft het in haar arbeidscontract "zeer vaag geformuleerde" geheimhoudingsbeding dan ook niet geschonden. Bovendien was ze in dienst van de stichting en niet van DENK, luidt het oordeel.

Simons vertrok omdat ze zich naar eigen zeggen niet meer kon vinden in de stijl van DENK. Ook was ze teleurgesteld over de wijze waarop de partij reageerde op bedreigingen aan haar adres. Daarop richtte de presentatrice een nieuwe partij op: Artikel 1. Ze behaalde hiermee echter niet genoeg stemmen tijdens de verkiezingen voor een plek in de Tweede Kamer.



Sylvana hoeft DENK geen vergoeding te betalen (Foto: ANP)