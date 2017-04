Marquez pakt MotoGP-pole VS na prachtige tweestrijd heywoodu 23-04-2017 03:13 print

Marc Marquez zal de Grand Prix van de Verenigde Staten in de MotoGP zondagavond starten vanaf poleposition. De Hondarijder was de beste na een zinderende kwalificatiesessie, waarin hij een tweestrijd uitvocht met Maverick Viñales. Marquez is nog altijd ongeslagen op het Circuit of the Americas in de MotoGP: in 2013, 2014, 2015 en 2016 pakte hij de poleposition en de zege.

De twee verdeelden op vrijdag en zaterdag de vier vrije trainingen onder elkaar en die strijd zette zich in de kwalificatie voort. Marquez zette al snel een razendsnelle tijd neer en scherpte die daarna nog eens aan.

Kort voor het einde dook Viñales er echter onderdoor, maar wereldkampioen Marquez reageerde: hij was nóg eens een stukje sneller en veroverde de poleposition met 2:02,741 minuten, iets meer dan één tiende van een seconde sneller dan Viñales, de winnaar van de eerste twee races.

Valentino Rossi was de best of the rest en eindigde op bijna een seconde van Marquez op de derde plek. De tweede startrij wordt gevormd door Dani Pedrosa, de indrukwekkende rookie Johann Zarco en Jorge Lorenzo.

Franco Morbidelli pakte de pole in de Moto2. De Italiaan won de eerste twee races van het seizoen al en zal zondag op de eerste rij vergezeld worden door landgenoot Mattia Pasini en de Spanjaard Alex Marquez.