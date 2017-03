LIVE: De moeder aller langlaufwedstrijden

Heb je zo vroeg op de zondagochtend nog niks te doen, omdat er nog geen fatsoenlijke sport uitgezonden wordt? Niet getreurd! In Zweden is om 08.00 uur de jaarlijkse Vasaloppet van start gegaan, de beroemdste en grootste langlaufwedstrijd op aarde.

De race is geïnspireerd door de reis die een Zweedse koning een half millenium geleden maakte en sinds 1922 wordt de negentig kilometer tussen Sälen en Mora in wedstrijdvorm afgelegd. De Vasaloppet is onderdeel van de Worldloppet, de serie marathonwedstrijden, en is daarin met afstand de langste wedstrijd. Ook is het aantal deelnemers hoger dan waar dan ook ter wereld: bijna zestienduizend mensen verschenen zondagochtend aan de start.

Helaas is het dit keer niet live op Ziggo Sport, maar we kunnen wel een ochtendje genieten van de gratis en officiële livestream hieronder. Pak je ontbijtje erbij, zet nog eens een goede kop koffie en gooi de beentjes omhoog voor dit schouwspel

Livestream van de Vasaloppet (Bron: YouTube)