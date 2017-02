Schansspringster Vogt flikt het weer, topfavoriete faalt opnieuw heywoodu 24-02-2017 22:25 print

Schansspringster Carina Vogt heeft het weer voor elkaar gekregen om, ondanks dat ze zeker niet de favoriete was, het goud te veroveren op een groot kampioenschap. De 25-jarige Duitse deed het in 2014 door olympisch goud te winnen, herhaalde dat door in 2015 de wereldtitel te pakken en prolongeerde die titel vrijdag op het WK in het Finse Lahti.

De Japanse Sara Takanashi was vooraf wederom de torenhoge favoriete. De nog altijd maar 20-jarige Japanse houdt het damesschansspringen al jaren in een ijzeren greep en is ook dit seizoen weer de beste - ook al zit de concurrentie er dichter bij dan vorig jaar. Een gouden medaille op een WK of de Spelen zat er echter nog niet in, want telkens lukte het voor Takanashi niet op het moment suprême.

In Lahti leek er een kans te liggen om daar eindelijk verandering in aan te brengen. Na de eerste ronde stond Takanashi op de tweede plek, vlak achter de Noorse Maren Lundby en voor Vogt en landgenote Yuki Ito. De ervaren Ito liet een uitstekende sprong zien, maar zag Vogt gelijk langszij komen en de leiding pakken. Vervolgens was het de beurt aan Takanashi...en weer lukte het niet. Ze viel terug naar de derde plek en had nog het geluk dat leidster Lundby onder de zenuwen bezweek: de Noorse viel buiten het podium, Vogt won wederom goud, voor Ito en Takanashi.

Opvallend is dat Vogt slechts twee World Cup-wedstrijden won in haar loopbaan, maar ook dubbel wereldkampioene en regerend olympisch kampioene is, terwijl Takanashi ondanks 53 World Cup-zeges nog geen enkele gouden medaille heeft gewonnen.