Win kaartjes MSI Fandag

Voor het derde jaar op rij organiseert MSi een fandag en dit jaar pakken ze goed uit. Het motto is “GAMEN, GAMEN nog meer GAMEN” en dat is een goed teken. Prey en Quake Champions zijn er te spelen, je kun in VR duiken en ook een potje lasergamen. Hieronder een sfeerimpressie van vorig jaar.

Virtual Reality

Met VRisb van VREE kun je met je hele lichaam draadloos in virtual reality. Klinkt te mooi om waar te wezen, maar we gaan het aan den lijve ondervinden. Hieronder zie je een kleine impressie van wat je met VRisb kunt. Er is een speelveld van 100 m2 waar je twee tegen twee onder andere kunt frisbeeën in VR.

Genoeg te doen

De fandag is op 6 mei in DeFabrique in Maarssen (Utrecht). Erg handig, want daar kun je lasergamen over drie verdiepingen. Prey is dan net één dagje uit en Quake Champions nog helemaal niet. Er is wifi en eten en drinken is verzorgd.

Genoeg te winnen

Iedere bezoeker van de Fandag krijgt sowieso een goodiebag met daarin onder andere een Destiny 2– bètacode, een Quake Champions– bètacode en een waardebon voor Alternate van €10,- en dat is precies de prijs van een kaartje. Maar er is meer. De beste gamers kunnen mooie prijzen winnen zoals monitoren, maar er zijn ook weggeefacties met gamecodes en MSI hardware. Als je de Nationale MSI Quiz weet te winnen, dan ga je naar huis met een dunne MSI GS60 gaminglaptop vol fratsen en natuurlijk een RGB toetsenbord. De winnaar van de Rocket League-competitie krijgt een gaming stoel. Ben je juist heel goed in Watch Dogs 2- drone races, dan maak je kans om een drone mee te kapen. Casio heeft een racewedstrijd op een scherm van bijna vier meter met een 4K-beamer erop. De winnaar krijgt een Casio G-Shock horloge.

Win een kaartje

Wat moet je doen om kans te maken op een kaartje? Schrijf in de reacties wat jou het leukste lijkt aan de MSI Fandag. Goodies krijgen, gamers ontmoeten of gewoon Prey spelen, laat het ons weten voor woensdagavond 23:59. Natuurlijk kun je ook gewoon een kaartje à €10,- kopen via deze link als je jouw zielenroerselen niet met ons wilt delen (of als je jammer genoeg niet wint).