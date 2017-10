Rutte: kabinet af, had graag meer vrouwen Redactie 21-10-2017 04:19 print

VVD-leider Mark Rutte erkent dat in het nieuwe kabinet weinig vrouwelijke VVD-bewindslieden komen. "Ik had graag meer willen hebben, maar uiteindelijk geldt: we gaan voor de beste mensen. Het is wat het is." Dat zei hij vrijdagavond nadat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het eens waren geworden over de 24 bewindspersonen voor de nieuwe regeerploeg.

Van de negen ministers en staatssecretarissen van de VVD zijn er drie vrouw. Bij D66 zijn van de zes bewindslieden er vier vrouw. Bij het CDA zijn ook twee van de zes vrouwen. Ten slotte de ChristenUnie heeft een vrouw. De partij levert twee ministers en een staatssecretaris.

CDA-leider Sybrand Buma sprak na het overleg van een "kabinet met sterke persoonlijkheden". Gert-Jan Segers van de ChristenUnie zei "veel vertrouwen" te hebben in de nieuwe ploeg. D66-voorman Alexander Pechtold omschreef de bewindslieden als mensen met "kunde, ervaring en fris".

Zie de tweet onderaan voor een overzicht van het gehele nieuwe kabinet.



Rutte: kabinet af, had graag meer vrouwen (Foto: ANP)