VS hekelen veerdienst Rusland - Noord-Korea

De Verenigde Staten hebben afkeurend gereageerd op de hervatting van de vaart tussen Rusland en Noord-Korea. Katina Adams, woordvoerster van Buitenlandse Zaken, zei maandag dat Washington verwacht dat elk VN-lid, dus ook Rusland, zich houdt aan de sancties die zijn getroffen tegen Pyongyang wegens de nucleaire dreiging en het raketprogramma.

Moskou wijst die atoomproeven en wapentests ook af, maar staat niet achter het Amerikaanse streven Noord-Korea economisch volledig af te sluiten. De algemeen directeur van de rederij die de veerdienst tussen Vladivostok en het het internationaal geïsoleerde buurland onderhoudt, heeft maandag tegen persbureau RIA bevestigd dat er na een onderbreking van twee maanden weer een boot is vertrokken.

Vladimir Baranov vertelde dat de onder Noord-Koreaanse vlag varende Mangyonbong de belangrijkste Russische haven in het verre oosten heeft verlaten en op weg is naar Rajin. Er zijn alleen goederen en bemanning aan boord, geen passagiers. De lijndienst, bedoeld voor vrachtvervoer en transport van vooral Chinese toeristen, begon in mei. Daar kwam in augustus een abrupt einde aan omdat de havenautoriteiten van Vladivostok niet betaald kregen.



VS hekelen veerdienst op Noord-Korea (Foto: ANP)