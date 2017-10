Dove: spijt van racistische reclame

Cosmeticabedrijf Dove heeft zich verontschuldigd voor een reclame die suggereert dat je door hun zeep te gebruiken, van zwart in wit kunt veranderen. Het lijkt een beetje op zeepreclames uit de 19e eeuw, dus wellicht hebben ze bij Dove de afgelopen anderhalve eeuw zitten slapen.

Het betreft een reeks plaatjes waarin het lijkt alsof een zwarte vrouw haar huid uittrekt waardoor ze in een spierwitte dame verandert. De reclame werd opgemerkt door visagiste Naythemua, die zegt dat zegt dat Dove "doof" is (no pun intended) door de boodschap uit te blijven dragen dat zwarte mensen beoordeeld worden op hun huidskleur.

Dove, een tak van het Brits-Nederlandse Unilever, zegt dat de reclame die "er niet in slaagt gekleurde vrouwen bedachtzaam af te beelden." Het bedrijf heeft spijt dat er mensen door zijn gekwetst.

Het is echter niet de eerste keer dat Dove op deze wijze in opspraak komt. Zes jaar geleden toonde het een reclame met drie vrouwen, van donkerder naar lichter, die voor twee borden stonden met de woorden "voor" en "na". Hoewel de borden de huidstructuur moesten weergeven, leek de implicatie net als nu: schoner is lichter van huidskleur.

Datzelfde deed Pears Soap in een reclame uit 1884, waarin een zwart jongetje wordt witgeschrobd. Hier ging Pears tot in de twintigste eeuw mee door. Maar ook andere zeepboeren deden eraan mee.

An image we recently posted on Facebook missed the mark in representing women of color thoughtfully. We deeply regret the offense it caused. — Dove (@Dove) October 7, 2017

"Alright Dove team, we need an ad that'll get everyone's attention!" Brad: "I got an idea..." *two weeks later* pic.twitter.com/vDSKUK3rot — Spooky X (@XLNB) October 8, 2017

@tembisa look at their word choice. "More Beautyful skin from most unexpected places" @Dove don't expect Beauty frm blacks (📷Before & after) pic.twitter.com/S3XFUvF8sT — Jay (@PJDlamini1) October 8, 2017