Boef achter gordijn na foutje buurvrouw

De politie van Amsterdam heeft per toeval een zware crimineel ingerekend na een foutje van de buurvrouw. Dat meldt het Parool.

De politie ging een woning in nadat een buurtbewoonster een melding over huiselijk geweld deed. Een agent trof een donker en rommelig huis aan en besloot in de badkamer het douchegordijn voor de zekerheid eventjes opzij te trekken.

Daarop werd de politieman door de fors uitgevallen boef besprongen. Met drie man versterking kon de zich hevig verzettende crimineel vervolgens worden ingerekend.

Later bleek dat de buurtbewoonster zich in het huisnummer had vergist. In de woning die ze eigenlijk bedoelde bleek niet veel aan de hand. De crimineel, die als gewelddadig en vluchtgevaarlijk stond geregistreerd, had zich bij het zien van de politieauto in het verkeerde huis verschanst. Foutje, bedankt!