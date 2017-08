Denen onderzoeken onderzeeŽr met scanner BasOne 29-08-2017 17:39 print

De politie in Kopenhagen is begonnen de onderzeeër Nautilus waarop de vermoorde journaliste Kim Wall voor het laatst is gezien, met een speciale scanner te onderzoeken. Onderzeeboten in het algemeen en die van uitvinder Peter Madsen in het bijzonder beschikken namelijk over meerdere holle ruimtes, aldus de politie.

De politie zoekt naar sporen van een misdaad, maar er zijn geen concrete aanwijzingen dat er iets in de duikboot is verborgen. De Deense eigenaar/kapitein Madsen van de onderzeeër heeft gezegd dat de Zweedse journaliste aan boord van de Nautilus door een ongeluk om het leven kwam. Maar op welke wijze is niet bekend.

Het torso van haar lijk is later ten zuiden van Kopenhagen aangespoeld. Van het hoofd, ledematen en kleding ontbreekt elk spoor. Dinsdag en woensdag wordt met speurhonden verder gezocht in de Baai van Køge. Daar was de onderzeeër op 11 augustus gezonken.



Denen onderzoeken onderzeeër met scanner (Foto: ANP)