Het winnen van de eerste wedstrijd bij het SKS-skûtsjesilen heeft in Grouw tot een groot feest geleid dat volgens de politie niet helemaal probleemloos is verlopen. Agenten moesten een aantal keren ingrijpen om "dreigende escalatie" te voorkomen. Ook kwamen ze in touw na meldingen over "zeer luidruchtige jeugd".

Aan de reeks zeilwedstrijden, die op elf dagen wordt gehouden, doen schepen (skûtsjes) uit verschillende Friese plaatsen mee. De eerste wedstrijd was zaterdag in Grouw. Na de winst op het thuiswater brak het het feest daar los, zo meldde de politie zondag.

Onrustig in Grouw na winst bij skûtsjesilen (Foto: ANP)