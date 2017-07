Taylor in laatste jaar naar finale World Matchaplay

Phil Taylor heeft zich geplaatst in zijn laatste jaar geplaatst voor de finale van de World Matchplay. Adrian Lewis ging lange tijd met hem mee, maar uiteindelijk wist Taylor met 17-9 te winnen. In de finale treft hij Peter Wright.

Lewis starte sterk door oa 86 en 81 uit te gooien om 1-3 voor te komen. Het werd 3-3 en na tien legs stond het 5-5. Volledig in evenwicht vloog de partij richting 8-7 voor Taylor met een 76-finish. Lewis moest wel steeds meer aanklampen. Jackpot kon tot 10-8 nog redelijk bijblijven. Uiteindelijk sloeg Taylor zijn gat (12-8) en werd het een race naar de finish.

Met onder andere een twaalf en elfdarter werd het 15-8 voor Taylor. Met een 74-finish doorbrak Lewis de verliezende reeks en kon nog een legje meepakken. Dit bleek het slotakkoord, via dubbel twee maakte The Power het af en won met 17-9. De finale wordt zondag gespeeld.

📌 STATS: The key numbers from tonight's second Semi-Final as Taylor remains on course for a sweet 16th in Blackpool! #BVDarts pic.twitter.com/PLEKvKsuXG