De Amerikaanse tennisster Venus Williams is eerder deze maand betrokken geweest bij een auto-ongeluk in Palm Beach, in de Amerikaanse staat Florida. Een 78-jarige inzittende van de auto waarmee Williams op een kruising botste, overleed twee weken later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Uit documenten van de politie in Palm Beach, die in handen zijn van website TMZ, blijkt dat Williams schuldig zou zijn aan het ongeluk met de dodelijke afloop. Volgens de weduwe van de overleden man negeerde Williams een rood stoplicht.

De advocaten van Williams laten weten dat de tennisster niet door rood licht reed en zich keurig aan de snelheid hield. Ook zei haar advocaat dat Williams graag haar kant van het verhaal wil vertellen. "Het is een onfortuinlijke gebeurtenis en Venus condoleert de familie om het verlies", aldus de raadsman van Williams. De winnares van zeven grandslamtitels was enkele dagen voor het ongeluk uitgeschakeld op Roland Garros.

De zus van de zwangere Serena Williams, wordt eind deze week in Londen verwacht voor Wimbledon. Venus Williams was vijf keer de beste op het 'heilige' gras in Londen, voor het laatst in 2008.



Venus Williams in de fout bij verkeersongeval (Foto: BuzzE)