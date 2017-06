Horner: "Door alle vormen van emotie gegaan"

Voor het Formule 1-team van Red Bull werd de Grand Prix van Azerbeidzjan er een van uitersten. Terwijl Max Verstappen al vroeg in de race uitviel reed Daniel Ricciardo na een chaotische race juist naar de zege.

"Na het eerste kwart van de race waren we allemaal depressief", aldus teambaas Christian Horner. "Max ging sneller en sneller en toen raakten we hem kwijt met een motorprobleem. Vanaf dat moment begon juist de race van Daniel. Hij vond een geweldig ritme en slaagde erin de winst binnen te halen. Ik ben vandaag volgens mij tien jaar ouder geworden. We zijn tijdens deze race door alle vormen van emoties gegaan."

Verstappen was uiteraard zwaar teleurgesteld. "Max is ongeduldig, maar hij had een geweldige snelheid te pakken en ook hij ziet de auto sterker worden. Het moet een keer meezitten. Daniel heeft vier keer op het podium gestaan en een race gewonnen, ik weet zeker dat voor Max ook iets moois te wachten staat."