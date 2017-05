Lafaard jat tasje van 80-jarige die graf van haar man bezoekt heywoodu 26-05-2017 00:03 print

We hebben weer eens een lafaard te pakken. De 80-jarige Anne Ogden uit het Amerikaanse Lawrence, Massachusetts bracht deze week een bezoekje aan de lokale begraafplaats, waar haar man begraven ligt, en werd daar plots beroofd.

De arme vrouw gaat elk jaar naar de begraafplaats en dat doet ze al van jongs af aan, 76 jaar om precies te zijn. Eerst toog men jaarlijks naar het graf van haar grootmoeder en tegenwoordig komt ze ook bij de laatste rustplaats van haar man kijken. De vrouw harkt de boel dan even aan, zorgt dat de geraniums er mooi bij staan en dat deed ze al jaren in haar eentje.

Tot het deze week dus fout ging. Christopher Ansara, de lafaard van de week, besloop haar van achteren en griste haar handtas heel stoer van de grond, alvorens hij er vandoor ging. De bejaarde vrouw vroeg hem nog om het geld eruit te halen, maar de tas bij haar te laten, maar dat mocht niet baten.

Ogden was net naar de bank gegaan en had bijna duizend dollar bij zich, maar dat geld kon haar eigenlijk aan haar reet roesten. Waar ze vooral verdrietig om is is in totaal tachtig dollar, bestaande uit vier biljetten van twintig dollar, waar ze erg aan gehecht was. "Toen mijn echtgenoot overleed heb ik twintig dollar uit zijn portemonnee gehaald. Dat heb ik ook gedaan bij mijn moeder, mijn tante Julie en mijn peetmoeder Anna. Op die manier had ik het gevoel dat ze altijd bij me waren en dat gevoel wilde ik heel graag terug."

Ansara werd gegrepen en op het lokale politiebureau bekende hij de diefstal. Het tasje kreeg mevrouw Ogden terug, maar de waardevolle zaken, inclusief de voor haar zo belangrijke biljetten van twintig dollar, waren verdwenen. Ze blijft doorgaan met het verzorgen van de graven, maar gaat niet meer alleen. "Ik heb een goed leven gehad tot nu, hier doe je verder niks tegen."