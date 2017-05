'Vrouwen zwaar gediscrimineerd in restaurants!'

"Vrouwen worden gediscrimineerd in restaurants anno 2017. Hoewel we denken dat er op een paar kleine uitzonderingen na gelijkheid is tussen man en vrouw, is het op één vlak nog steeds zo dat er discriminatie bestaat ten opzichte van vrouwen, en dat is in restaurants."

Met die nogal boude bewering begint het persbericht dat wij vandaag ontvingen over ernstige discriminatie in Nederlandse restaurants. Zouden er zware misstanden zijn met serveersters? Krijgen ze minder betaald? Worden ze uitgebuit? Nee, niets van dat alles. Het gaat namelijk om het voedsel.

"In restaurants worden maaltijden geserveerd die een gemiddelde zijn van waar mannen genoeg aan hebben, en vaak iets meer dan dat (voor de zekerheid). In de regel hebben vrouwen dagelijks 2000 calorieën nodig en mannen 2500. Vrouwen eten dus gemiddeld 20 procent minder, en dan ook nog eens liever wat minder vlees en aardappelen (of pasta) dan mannen, maar wel weer wat meer groente of salade (uitzonderingen daargelaten)" generaliseert Ronald Leonardo, die op deze wijze zijn boek probeert te promoten. "Het komt er dus op neer dat vrouwen in restaurants maaltijden geserveerd krijgen die qua hoeveelheid (en soms zelfs qua samenstelling) zijn afgestemd op mannen, en ook dienen te betalen voor een hoeveelheid die voor hen in de regel teveel is."

We laten de auteur verder zelf aan het woord, oordeel zelf.

"De vraag is, waarom is in een moderne maatschappij als de onze, waar er tandpasta is speciaal voor mannen, er eigenlijk overal de keuze is voor producten afgestemd op mannen dan wel vrouwen, zelfs waar dat onzinnig lijkt, het niet zo dat de maaltijden overal niet simpelweg ook op mannen en vrouwen zijn afgestemd? Wanneer een echtpaar uit eten gaat, de kok automatisch doorkrijgt (indien gewenst) dat er sprake is van een man en een vrouw en daar rekening mee houdt? Moet het niet gewoon mogelijk zijn een lady-pizza te bestellen? Of een lady-burger? Net iets kleiner en goedkoper?

In deze tijden waarin de helft van de bevolking overgewicht heeft en iedereen zich hard maakt voor minder verspilling, wanneer in vredesnaam gaan restaurants inzien dat de voedselbehoefte van een man en vrouw nogal verschillen qua hoeveelheid? Een iets lagere prijs zou ook leuk zijn, je betaalt immers voor wat je krijgt (iets minder) en dat hoeft geen nadeel te zijn want dan is er misschien wel een plekje voor een dessert, ook voor de man omdat deze in de huidige situatie nog vaak een deel van bijvoorbeeld de steak van zijn vrouwelijke tafelgenote(n) toegeschoven krijgt.

Hoe dan ook, het is in mijn opinie regelrechte discriminatie dat maaltijden die vrouwen in restaurants voorgezet krijgen nog altijd zijn afgepast op de hoeveelheid die een man gemiddeld wenst, dat is niet meer van deze tijd, onnodige verspilling van geld en voedsel (maandelijks wordt in de horeca 4.500.000 kilo aan voedsel weggegooid!) en vooral oneerlijk tegenover vrouwen.

Ronald Leonardo"