'23-jarige Salman Abedi dader Manchester'

Een 23-jarige jongeman is gearresteerd in verband met de aanslag in Manchester. Dat meldt CNBC.

De man is gearresteerd in het zuiden van Manchester. Of hij daar woonde of er toevalligerwijs was, is onbekend. Ook naam en verdere details ontbreken vooralsnog.

In Zuid-Manchester heeft de politie vanmiddag ook een gecontroleerde explosie in een rijtjeshuis bewerkstelligd. De explosie was volgens ooggetuigen enorm en huizen in de omgeving 'schudden op hun grondvesten.'

Of de explosie en de aanhouding met elkaar te maken hebben, moet nog blijken.

Controlled explosion takes place at address in Fallowfield, south Manchester, as part of investigation into attack https://t.co/OCOFoxYdZX pic.twitter.com/vW25cfvyYU

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 23, 2017

Update 15.48 uur

De zelfmoordenaar is ook 23 en heet Salman Abedi, zegt CBS News. Zoals altijd het geval lijkt te zijn, was hij reeds bekend bij de Britse autoriteiten. Wie de 23-jarige is die dinsdagmiddag is aangehouden, is nog onbekend.