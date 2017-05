Jungels wint vijftiende etappe in de Giro H.Vviv 21-05-2017 16:44 print

Bob Jungels heeft de vijftiende etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Luxemburger van Quick Step Floors was in de sprint van de groep der favorieten te snel voor Nairo Quintana en Thibaut Pinot. Tanel Kangert kwam hard ten val en valt weg uit de top tien van het klassement, waardoor Steven Kruijswijk weer in de top tien staat.

In de eerste uren van de koers was het een gevecht om in de juiste vlucht te geraken. Even leek de juiste vlucht weg te raken met daarbij Moreno Hofland als enige Nederlander. De renner van Lotto Soudal kreeg vier renners met zich mee: Dries Devenyns (Quick-Step Floors), Jan Barta (Bora-hansgrohe), Jeremy Roy (FDJ) en Eugert Zhupa (Wilier-Selle Italia).

Vele ploegen wouden ook een vroege vlucht zitten, waardoor de groep van Hofland nooit meer dan een halve minuut voorsprong kreeg van het peloton, waar vooral Cannondale-Drapac het tempo aangaf.

De kopgroep werd dan ook na één uur koers gepakt door het peloton. Toen was het de beurt voor een nieuwe aanval. Dit keer kozen tien renners voor de aanval: Enrico Battaglin, Fernando Gaviria bestond de kopgroep uit Philip Deignan, Julen Amezqueta, Jacques Janse van Rensburg, Silvan Dillier, Enrico Barbin, Rudy Molard, Evgeny Shalunov en Simone Petilli. De tien hadden snel twee minuten te pakken op het peloton, maar Orica-Scott nam de snel de controle over het peloton.

Voor de eerste berg op vijftig kilometer van de streep was het verschil nog maar veertig seconden. Op de Miragolo San Salvatore reden Luis Leon Sanchez en Pierre Roland na de kopgroep toe, waar Janse van Rensburg, Molard en Deignan weg waren gereden.

In de afdaling van Miragolo San Salvatore kwam Nairo Quintana ten val. De nummer twee van het klassement kon na een fietswissel weer aansluiten in het peloton, waar Sunweb het rustig aan deed in het peloton.

In de tweede klim van de dag nam Orica-Scott het weer over van Sunweb, waardoor het gat na de kopgroep werd verkleind tot een halve minuut. In de afdaling van de Selvino was er weer een valpartij. Dit keer waren de slachtoffers: Kenny Elissonde, Michael Woods en Davide Formolo. Niet veel later kwam ook Kangert hard ten val. De nummer zeven van het klassement kwam hard in aanraking met een paaltje.

Aan de voet van de laatste beklimming van de dag, de Bergamo Alta, werd de kopgroep gegrepen. Jungels was de eerste die versnelde, maar de top van het klimmetje werd de Luxemburger gegrepen door Vicenzo Nibali. Ook de rest van de favorieten kon aansluiten bij de twee. In de laatste honderd meters kon Ilnur Zakarin en Steven Kruijswijk nog de aansluiting maken met de groep. In de sprint was Jungels vervolgens de snelste voor Quintana en Pinot.