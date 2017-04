Zwaar hoofdletsel voor Duitse coureur na crash op TT Circuit Assen heywoodu 30-04-2017 16:54 30-04-2017 19:04 print

Het World Superbikes-weekeinde op het TT Circuit van Assen is zondag opgeschrikt door een zware crash. In een van de races op het bijprogramma, de Superstock 1000, gingen vier rijders aan het einde van de eerste ronde hard onderuit.

In de Geert Timmer-bocht kwam de Duitser Marvin Fritz ten val. Federico Sandi knalde er vervolgens overheen en nam ook Roberto Tamburini mee, terwijl ook de Australiër Mike Jones tegen het asfalt ging. Een ronde later kwam het veld, inmiddels afgeremd door de rode vlag, weer langs om de pitstraat in te rijden en lag alleen Fritz nog in het gras.

De 24-jarige Duitser werd zo'n twintig minuten behandeld alvorens hij met een ambulance naar het universitair ziekenhuis van Groningen vervoerd werd. Volgens Italiaanse media was Fritz op dat moment wel bij bewustzijn, maar verdere details over zijn toestand zijn nog niet bekend.

De race werd na het opruimen weer hervat.

Update 19.05 uur

Volgens De Telegraaf is Fritz er slecht aan toe. Hij zou op het moment met ernstig hoofdletsel behandeld worden in het ziekenhuis in Groningen. Verdere details zijn nog niet bekendgemaakt.