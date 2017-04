Curlers verliezen van moeder en zoon op WK gemengde dubbels heywoodu 24-04-2017 01:12 print

Het wereldkampioenschap curling voor gemengde dubbels is nog geen daverend succes voor Nederland. Thomas Kooi en Bonnie Nilhamn verloren in het Canadese Lethbridge ook hun tweede duel.

Na komende zondag is bekend welke zeven landen zich bij gastland Zuid-Korea voegen op het eerste olympische toernooi bij de gemengd dubbels, volgend jaar in Pyeongchang. Voor Nederland is plaatsing voor de Spelen niet realistisch, de aanwezigheid op het WK is al een prestatie op zich.

Nadat zaterdag Polen met 5-9 te sterk was stonden Kooi en Nilhamn zondag tegenover het Australische duo Dean en Lynn Hewitt. Zoals de naam al doet vermoeden zijn die twee inderdaad familie van elkaar: de in Canada, hét curlingland bij uitstek, geboren Lynn is de moeder van Dean.

Nederland begon goed door in het tweede end een 3-1 voorsprong te pakken, maar moeder en zoon speelden in end drie maar liefst vijf punten op het bord: 3-6. In de twee volgende ends deed Nederland met 5-6 wat terug, maar toch waren de Australiërs in de beslissende fase te sterk. Ook het tweede duel ging zo met 5-9 verloren.

Nederland speelt in de komende dagen nog vijf wedstrijden.