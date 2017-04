Dit weekend start van ERX- en WRX-seizoen TargaFlorio 01-04-2017 18:59 print

Op het circuit van Barcelona wordt dit weekend de eerste ronde van het European & World Rallycross Championship verreden. In het WRX staan ook dit seizoen weer bekende coureurs als Sebastien Loeb, Mattias Ekström, Petter Solberg en Ken Block aan de start.

Aan het begin van dit jaar bestond rallycross vijftig jaar maar bij het grote publiek is de sport nog niet echt bekend. Voor diegene die rallycross niet kennen eerst een korte uitleg.

Rallycross is een combinatie van rally en racen op een circuit. De circuits zijn ongeveer een kilometer tot anderhalve kilometer lang en bestaan voor een deel uit asfalt en een deel uit onverharde ondergrond. De onverharde ondergrond kan zand, klei of gravel zijn.

Elk evenement bestaat uit een vrije training, vier heats Q1 t/m Q4, twee halve finales en tot slot een finale. Tijdens een heat staan er vijf coureurs aan de start die vervolgens vier ronden rijden. Na elke heat wordt een stand opgemaakt aan de hand van de eindtijd na vier ronden. De snelste coureur krijgt 50 punten, de tweede snelste 45 punten, vervolgens 42, 40, 39, enzovoort. De startpositie van Q1 wordt bepaald aan de hand van een loting. De startpositie van de volgende heat is de uitslag van de vorige heat. Na vier heats worden alle punten opgeteld. De twaalf coureurs met de meeste punten kwalificeren zich voor de halve finales. Elke halve finale heeft zes coureurs aan de start. De top drie gaat door naar de finale. De halve finales en finale gaan over zes ronden.

De top zestien na heat Q4 scoren punten voor het kampioenschap, beginnend met zestien punten aflopend tot een punt. De winnaar van een halve finale krijgt zes punten aflopend tot een punt voor plaats zes. Tijdens de finale is dit acht punten aflopend tot een punt. Het maximale aantal punten dat een coureur kan scoren tijdens een weekend is 30 punten (16 + 6 + 8). Dit heeft ook tot gevolg dat de winnaar van de finale niet altijd de coureur is met de meeste punten voor het kampioenschap.

RX 101 (bron: Youtube)

Binnen het rallycross zijn diverse klasses. De belangrijkste klasse bij het WRX en ERX zijn de Supercars. Naast deze klasse zijn er nog Touringcars, Super1600 en RX2.

Supercars (WRX en ERX)

2L motor met turbo

600 pk

Vierwielaangedreven

Acceleratie van 0-100 km/h in 1,9 seconde

Touringcars (ERX)

2L motor zonder turbo

280 pk

Achterwielaangedreven

Super1600 (ERX)

1,6L motor zonder turbo

220 pk

Voorwielaangedreven

RX2

2,4L motor zonder turbo

310 pk

Vierwielaangedreven

2017 Kalender WRX

Ronde Datum Circuit SC RX2 1 1/2 april Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanje X 2 22/23 april Pista Automóvel de Montalegre, Portugal X 3 5/6 mei Hockenheimring, Duitsland X 4 13/14 mei Circuit Jules Tacheny Mettet, België X X 5 27/28 mei Lydden Hill Race Circuit, Engeland X X 6 10/11 juni Lånkebanen, Noorwegen X X 7 1/2 juli Höljesbanan, Zweden X X 8 5/6 augustus Circuit Trois-Rivières, Canada X X 9 2/3 september Circuit de Lohéac, Frankrijk X X 10 16/17 september Biķernieku Kompleksā Sporta Bāze, Letland X 11 30 september/1 oktober Estering, Duitsland X 12 11/12 november Killarney Motor Racing Complex, Zuid-Afrika X X

2017 Kalender ERX

Ronde Datum Circuit SC TC S1600 1 1/2 april Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanje X X 2 22/23 april Pista Automóvel de Montalegre, Portugal X 3 13/14 mei Circuit Jules Tacheny Mettet, België X X 4 27/28 mei Lydden Hill Race Circuit, Engeland X 5 10/11 juni Lånkebanen, Noorwegen X X 6 1/2 juli Höljesbanan, Zweden X X 7 2/3 september Circuit de Lohéac, Frankrijk X X 8 16/17 september Biķernieku Kompleksā Sporta Bāze, Letland X X 9 30 september/1 oktober Estering, Duitsland X X

2017 Deelnemers WRX

# Coureur Team Auto 1 Mattias Ekstrom (SWE) EKS Performance AB Audi S1 EKS RX quattro 15 Reinis Nitiss (LVA) EKS Performance AB Audi S1 EKS RX quattro 57 Toomas Heikkinen (FIN) EKS Performance AB Audi S1 EKS RX quattro 13 Andreas Bakkerud (NOR) Hoonigan Racing Division Ford Focus RS RX 43 Ken Block (USA) Hoonigan Racing Division Ford Focus RS RX 44 Timo Scheider (DEU) MJP Racing Team Austria Ford Fiesta 96 Kevin Eriksson (SWE) MJP Racing Team Austria Ford Fiesta 6 Janis Baumanis (LVA) Team STARD Ford Fiesta 7 Timur Timerzyanov (RUS) Team STARD Ford Fiesta 9 Sebastien Loeb (FRA) Team Peugeot-Hansen Peugeot 208 WRX 21 Timmy Hansen (SWE) Team Peugeot-Hansen Peugeot 208 WRX 71 Kevin Hansen (SWE) Team Peugeot-Hansen Peugeot 208 WRX 3 Johan Kristoffersson (SWE) PSRX Volkswagen Sweden Volkswagen Polo GTI 11 Petter Solberg (NOR) PSRX Volkswagen Sweden Volkswagen Polo GTI 10 Kornel Lukacs (HUN) Speedy Motorsport Kia Rio 37 Guy Wilks (GBR) Loco World RX Team VW Polo 68 Niclas Gronholm (FIN) GRX Ford Fiesta 87 JB Dubourg (FRA) DA Racing Peugeot 208

2017 Deelnemers ERX

Hoogtepunten van Q1 op zaterdag:

2017 FIA WRX Barcelona hoogtepunten Q1 (bron: Youtube)

Zondag vanaf 14u00 zijn Q3, Q4, halve finales en finale van het WRX Supercars live te zien op Ziggo Sport en via onderstaande Youtube kanaal:

2017 FIA WRX Barcelona live stream(bron: Youtube)