Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib heeft dinsdagavond koning Willem-Alexander bezocht op Paleis Noordeinde. Zij heeft de koning geïnformeerd over het Kamerdebat over de verkiezingsuitslag en de benoeming van Edith Schippers tot informateur.

Schippers moet onderzoeken of een regeringscoalitie mogelijk is van VVD, CDA, D66 en GroenLinks. De gesprekken beginnen woensdag. Er is afgesproken dat de Tweede Kamervoorzitter en de koning geregeld op de hoogte worden gebracht van het verloop van de onderhandelingen.



Kamervoorzitter Arib bij koning Willem-Alexander (Foto: ANP)