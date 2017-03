'PEC heeft opvolgers Jans in beeld'

PEC Zwolle moet op zoek naar een opvolger van vertrekkend trainer Ron Jans en heeft een aantal kandidaten op de verlanglijst staan.

Komende zomer komt er een einde aan een dienstverband van vier jaar van Jans in Zwolle. Met de club won hij de KNVB Beker, de Johan Cruijff Schaal en ging hij Europa in.

De club heeft gesprekken gevoerd met Dennis Haar en John van 't Schip om de 58-jarige oefenmeester op te volgen, zo meldt De Telegraaf. Haar, momenteel assistent van John van den Brom bij AZ, kan ook een nieuw contract tekenen in Alkmaar. Van 't Schip vertrok in januari vanwege droevige privéomstandigheden bij Melbourne City FC en is sindsdien clubloos.

Ook de huidige assistent van PEC, Gert Peter de Gunst, FC Volendam-trainer Robert Molenaar en de clubloze Marinus Dijkhuizen zouden in beeld zijn.