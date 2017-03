Erdogan bezorgt Rutte de overwinning

Of het direct met elkaar samenhangt blijft gissen, maar na het provocerende gedrag van de Turkse president Erdogan en de reactie van het kabinet en Mark Rutte daarop, slaat de VVD in de laatste peiling van I&O ineens een gat met de PVV. De VVD stijgt in de jongste peiling naar 27 zetels, de PVV zakt naar zestien en is daarmee ineens de vijfde partij.

GroenLinks en D66 krijgen van de door I&O ondervraagde kiezers elk twintig zetels. Het CDA, dat met negentien zetels volgt, valt nog binnen de foutmarge en deelt dus met deze twee partijen de tweede plaats.

I&O vermoedt dat de VVD profiteert van de diplomatieke aanvaring tussen Nederland en Turkije. Deelnemers aan de peiling die deze kwestie op de voet hebben gevolgd, steunen het optreden van het kabinet-Rutte in groten getale en kiezen nog vaker voor de VVD dan gemiddeld. Velen van hen noemen hun waardering voor het handelen van de regering als reden voor die keus.

In hoeverre debat tussen de twee kopstukken van gisteravond meespeelt is moeilijk in te schatten, maar ook daar kon Rutte de rustige leider spelen waar Wilders slechts grossierde in grote woorden zonder werkbare oplossingen. Vanavond is het slotdebat, waar de kaarten nog voor het laatst geschud kunnen worden.



Peiling: VVD sprint weg van wegzakkende PVV (Foto: ANP)