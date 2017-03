Later dit jaar PS4-games naar pc streamen met PlayStation Now Wouter (2dope) 13-03-2017 22:51 print

Sony heeft op het PlayStation-weblog bekendgemaakt dat PS4-titels streamen naar pc later dit jaar mogelijk wordt via PlayStation Now. Tot nu toe waren alleen PlayStation 3-games speelbaar via de dienst.

Momenteel staan er bijna 500 PlayStation 3-titels in de library van PlayStation Now die via een abonnement op de dienst gespeeld kunnen worden op PS4 en pc. PS Now kost momenteel €16,99 per maand, maar is maandelijks opzegbaar dus voor veel mensen biedt het een mogelijkheid om gemiste toppers alsnog te kunnen spelen. Voor veel pc-gamers is het een mooie kans om alsnog aan de slag te kunnen met veel gewilde Sony-exclusives, al is nog niet bekend welke PS4-titels straks beschikbaar worden. Aannemelijk is dat het om oudere titels gaat, zoals dat ook het geval is bij vergelijkbare diensten.

PS Now biedt bovendien cloud savegames zodat je met je voortgang in games kunt switchen van platform naar platform. Wanneer de dienst beschikbaar wordt is nog niet bekend, maar PS Now-abonnees kunnen binnenkort een uitnodiging verwachten voor een testfase.