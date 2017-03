Jon Snow waarschuwt voor 'The Great War' in Game of Thrones-teaser Wouter (2dope) 10-03-2017 11:13 print

De eerste teaser-trailer voor het zevende seizoen van Game of Thrones is gearriveerd en zoals gebruikelijk roepen de beelden meer vragen op dan dat ze beantwoorden. Vanaf juli dit jaar wordt het nieuwe seizoen verwacht.

“There’s only one war that matters: the great war, and it is here”. Met die woorden sluit Jon Snow de teaser af. Maar over welke oorlog heeft hij het? Voor de hand liggend is de strijd met de mysterieuze White Walkers. Hoewel de teaser weinig concrete informatie loslaat, lijkt de achterliggende gedachte te zijn dat alle kleinzielige conflicten die de verschillende Houses met elkaar hebben gevoerd door de jaren heen verbleken bij de oorlog die hen allen te wachten staat.

De rol van Jon Snow is sinds seizoen 6 nog een stuk significanter geworden, maar laten we daar omwille van spoilergevoeligheid niet verder over uitweiden. Een review van seizoen 6 kun je hier teruglezen.