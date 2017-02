De Formule 1-auto's van 2017

De presentatieweek in de Formule 1 zit erop en alle teams hebben hun bolides voor 2017 aan de wereld getoond. Natuurlijk kan en zal er nog wel het een en ander veranderen, maar we mogen er vanuit gaan dat in elk geval de kleurstellingen toch wel grotendeels gelijk blijven. Het gros van de auto's is inmiddels ook in actie gekomen op het circuit van Barcelona en dus kunnen we naast de studiofoto's ook foto's zien van de auto's 'in het wild'. De hoogste tijd dus om ze eens op een rijtje te zetten.

Mercedes

Red Bull Racing-TAG Heuer

Ferrari

Force India-Mercedes

Williams-Mercedes

McLaren-Honda

Toro Rosso-Renault

Haas-Ferrari

Renault

Sauber-Ferrari