Russen na bizarre finish naar wereldtitel teamsprint

Het wereldkampioenschap langlaufen heeft zondag een vrij bizarre finish opgeleverd. In het Finse Lahti stond de teamsprint in klassieke stijl op het programma en met name bij de mannen ging dat niet helemaal goed.

In de teamsprint bestaan de teams uit twee atleten, die beiden drie keer het korte parcours afleggen met in totaal dus vijf keer een wissel. Bij de Noren was vooral het jonge supertalent Johannes Høsflot Klæbo ijzersterk en in zijn laatste ronde sloeg hij een gat met de rest. Vreemd genoeg besloten de Noren echter om teamgenoot Emil Iversen de laatste ronde te laten langlaufen, dus inclusief de sprint om de medailles.

Iversen werd kort voor de finish bijgehaald door de Finse klassiekestijlspecialist Iivo Niskanen, die samen met teamgenoot Sami Jauhojärvi onderweg was. Het Finse publiek ging uit haar doek toen Niskanen - samen met Jauhojärvi olympisch kampioen in Sochi - aan kwam sluiten bij Iversen, maar in de laatste bocht ging het fout.

De Fin had het momentum om de Noor te passeren, maar hij probeerde binnendoor te gaan. Iversen gooide de deur hardhandig dicht en viel in de armen van Niskanen, waarbij ze beiden onderuit gingen. De Rus Sergey Ustiugov en de Italiaan Federico Pellegrino, door Niskanen op een kleine achterstand gezet, raasden voorbij en sprintten naar goud en zilver. Niskanen stond het snelste op en veroverde nog wel brons voor een gedesillusioneerd publiek.

De dramatische finish van de mannenwedstrijd

Bij de vrouwen was van dergelijk drama geen sprake. Zes teams zaten na twee keer twee rondjes bij elkaar, waarna de eerste grote slag geslagen werd door Heidi Weng uit Noorwegen en de jonge Russische Yulia Belorukova. Ze lieten Zweden, Finland, Duitsland en de VS achter en gaven het stokje over aan Maiken Caspersen Falla respectievelijk Natalia Matveeva. Falla was veel te sterk voor de Russische en langlaufde naar het goud, voor het zilver van Matveeva. Op ruime afstand vochten Stina Nilsson uit Zweden en Jessica Diggins namens de VS om het brons en het was verrassend de Amerikaanse vrijestijlspecialiste die topsprintster Nilsson klopte.

Bij de vrouwen ging het er een stuk gemoedelijker aan toe