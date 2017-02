Een uitslaande brand bij Tata Steel in Velsen-Noord zorgt voor flinke rookontwikkeling en daarmee voor veel overlast. Dit meld het Noordhollands Dagblad.

Volgens omwonenden was er een luide knal te horen waarna de brand ontstond. De bedrijfsbrandweer van Tata Steel constateerde een brand in een transformatorhuisje en riep assistentie in van de lokale brandweer.

Hoewel er bij de brand waarschijnlijk geen schadelijke stoffen zijn vrijgekomen, adviseert een woordvoerder van veiligheidsregio Noord-Kennemerland de omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden.

Update 19:15 uur

Inmiddels is de stroom van het transformaterhuis uitgeschakeld en is er met blussen begonnen.

p 1 brand bijgebouw grote brand elektrakast 12gg18 opkomstplaats 322 tata steel beverwijk 121294 122230 #Kennemerland #P2000 — P2000 Kennemerland (@P2000Kennemer) 11 februari 2017