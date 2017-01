De Amerikaanse president Trump heeft zaterdag gebeld met de Duitse bondskanselier Merkel. De inhoud van dat gesprek wordt met spanning afgewacht omdat Trump de welwillende Duitse houding ten opzichte van vluchtelingen betitelt als 'catastrofaal'.

In Berlijn is zaterdagavond nog niets bekendgemaakt over het onderhoud. Ook de woordvoerder van de president hield in het Witte Huis zijn kaken op elkaar over het gesprek. "Hij belde vanachter zijn bureau", was het enige dat de woordvoerder kwijt wilde.

Het besluit van de president om de komende drie maanden reizigers uit zeven islamitische landen te weren, heeft inmiddels de eerste formele reactie uit één van die landen opgeleverd. De Iraanse regering liet zaterdag weten de VS met gelijke munt te zullen terugbetalen. "Iran zal toepasselijke consulaire, legale en politieke maatregelen nemen", aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in Teheran.



Trump belt met Merkel (Foto: ANP)