Mass Effect 2 gratis op Origin

Mass Effect 2 is momenteel gratis te downloaden voor pc via EA's distributieplatform Origin. De game is onderdeel van het 'Origin on the House'-programma en behoeft alleen een Origin-account om binnen te hengelen.

Het tweede deel uit de Mass Effect-serie kwam in 2010 uit voor PS3, Xbox 360 en pc, en werd net als deel 1 en deel 3 buitengewoon goed beoordeeld. Van de nieuwste iteratie uit BioWares populaire franchise, Mass Effect: Andromeda, werd gisteren bekendgemaakt dat die op donderdag 23 maart uitkomt op PlayStation 4, Xbox One en pc. Ook doken er eerder vandaag nieuwe gameplaybeelden op. Mass Effect 2 kun je hier oppikken.