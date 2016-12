Skiester in coma vervoerd naar Zweden heywoodu 28-12-2016 20:54 print

Skicrosster Anna Holmlund is overgebracht naar een ziekenhuis in Stockholm. De Zweedse raakte inmiddels een ruime week geleden zwaargewond na een valpartij in het Italiaanse Innichen, waar ze aan het trainen was voor de World Cup van die week.

De 29-jarige Holmlund, drievoudig World Cup-kampioene, lag sindsdien in kunstmatige coma in het ziekenhuis in Bozen, waar ze een hersenoperatie onderging. "Anna's toestand is nog onveranderd, maar ze was stabiel genoeg om vervoerd te worden. Ze ligt echter nog altijd in coma en heeft nog altijd intensieve zorg nodig", aldus de Zweedse teamarts Jakob Swanberg over de winnares van olympisch brons in 2014.