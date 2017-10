De nieuwe minister van Klimaat zou kolencentrales moeten sluiten om klimaatdoelen te halen. Dat zeggen de organisaties Natuur & Milieu en Greenpeace in reactie op de donderdag gepresenteerde Nationale Energie Verkenning 2017 (NEV).

De organisaties zouden verder graag zien dat Nederland de SDE+, een subsidie voor duurzame energie, ook echt inzet voor duurzame energie, zoals wind op zee en land. "En niet voor grootschalige CO2-opslag, zoals nu in het regeerakkoord is afgesproken."

Uit de NEV blijkt dat Nederland het doel voor duurzame energie in 2023 meer dan waarmaakt, maar voor 2020 nog steeds niet. Uitgangspunt is het Energieakkoord uit 2013, waarin is afgesproken dat het aandeel hernieuwbare energie in 2023 gegroeid moet zijn naar 16 procent.



'Sluit kolencentrales om doelen te halen' (Foto: ANP)