Dode jonge vrouw (18) gevonden in Spier Redactie 24-09-2017 20:57

De politie heeft zondag op de weg De Steegde bij het Drentse dorpje Spier het levenloze lichaam gevonden van een achttienjarige vrouw uit het nabijgelegen dorpje Pesse.

De doodsoorzaak is nog niet bekend. Een woordvoerder kon niet zeggen of het om een misdrijf gaat. De identiteit van de tiener is bekend. De moeder van de jonge vrouw zou gisteren een oproep hebben gedaan op facebook omdat zij nog niet thuis was gekomen na een schuurfeest



Dode jonge vrouw (18) gevonden in Spier (Foto: ANP)