Raging Bull' LaMotta overleden

De legendarische bokser Jake LaMotta is overleden aan een longontsteking. LaMotta is 95 jaar geworden. De film Raging Bull, met Robert De Niro in de hoofdrol, is op zijn leven gebaseerd.

Van de 106 partijen die hij bokste, won LaMotta er 83 en verloor hij er 19. In 1949 werd het middengewicht wereldkampioen door de Fransman Marcel Cerdan te verslaan.

Zesmaal stond LaMotta in de ring tegen Sugar Ray Robinson, een van de beste boksers aller tijden. LaMotta was de eerste die hem versloeg.