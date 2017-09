Horner verwacht motorenachterstand niet voor 2021 in te lopen Peterselieman 08-09-2017 23:56 print

Christian Horner verwacht dat zijn Formule 1-team Red Bull Racing het in ieder geval tot en met 2020 lastig zal gaan krijgen. De reden hiervoor is dat Mercedes en Ferrari een flinke voorsprong hebben op de motorenbouwers Renault en Honda. De renstal van de Oostenrijkse drankjesfabrikant is op een van deze laatste twee aangewezen.

Horner uitte zijn ongenoegen tegenover Sky Sports. "We zullen nooit accepteren dat we niet competitief kunnen zijn en dus blijven we pushen en ontwikkelen om de achterstand wat betreft vermogen te compenseren met het chassis."

Sinds de introductie van de 1,6 liter V6-turbomotor in 2014 heeft Mercedes een ruime voorsprong. Pas dit jaar worden de Britten op de hielen gezeten door het fabrieksteam van Ferrari. Beide fabrikanten kunnen meer investeren dan Renault of Honda. "Het is lastig te zeggen hoe de anderen de achterstand in de tussenliggende periode, van nu tot 2021, goed gaan maken."

Daarom is het wachten op de nieuwe motorenregels die vanaf 2021 in moeten gaan. De bedoeling is dat de motoren veel eenvoudiger en goedkoper gaan worden. Dit heeft inmiddels de interesse gewekt van Porsche, terwijl mogelijk ook Aston Martin of Lamborghini zouden willen toetreden. Zij hebben een of meerdere vergaderingen van de F1 Strategy Group bijgewoond.

Horner denkt dat misschien van de huidige fabrikanten er een of twee af kunnen haken, maar dat er voldoende perspectief voor de toekomst is. "Zolang Ferrari en historische teams als McLaren, Williams et cetera erbij zijn en andere fabrikanten, bijvoorbeeld die ik noemde, in zouden stappen; in mijn ogen draait het om spektakel. Altijd al zijn fabrikanten gekomen en gegaan in de F1 wanneer het hen uitkwam. Het belangrijkste is volgens mij om een goed product, een goede show, neer te zetten. Vervolgens is het aan de fabrikanten of ze er wel of niet bij willen zijn."