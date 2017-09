[eSports] F1 is officiële eSport met Nederlands tintje

[eSports] F1 is officiŽle eSport met Nederlands tintje PoeHao 08-09-2017 22:11 print

Je kon erop wachten, maar het racespel F1 2017 is nu serieus aan de weg aan het timmeren op eSport-gebied met ondersteuning van Formula 1 zelf. De teams die reeds in officiële F1 eSport-events hebben meegedaan zijn meteen door, waaronder het Nederlandse Team Racestars. Lees hier onze review van F1 2017.

🎮 #F1ESports 🎮 Round 1 qualifying closes in 4️⃣ days! Don’t miss out >> https://t.co/q5oEWbRfvt & get racing! pic.twitter.com/43I9quD1Ly — Formula 1 (@F1) 8 september 2017

Je kan meedoen met alle drie platformen waar F1 2017 mee kunt spelen: pc (Windows), Xbox One en PlayStation 4. De beste teams mogen zich kwalificeren voor de halve finale in Londen. De ‘F1 Esports Series Grand Final’ wordt gehouden in het verre Abu Dhabi. Hoor jij ook bij de top racers en wil je meedoen? Je hebt nog vier dagen om je op deze website te laten registreren en mee te doen met de kwalificaties.

Team Racestars kwamen we reeds eerder tegen tijdens de presentatie van F1 2017 op Zandvoort. Zij wonnen daar alle prijzen. Ook de Ziggo eBattle F1 hebben ze binnengesleept. Natuurlijk doen zij mee op elk platform. Racefanaten kunnen via Team Racestars het altijd tegen elkaar opnemen.

Roger Groefsema van @RaceStarsNL wint de #eBattle-finale! Hij neemt het straks op tegen @robertdoornboss in het Formule 1 Café. #ItalianGP pic.twitter.com/8gf0yQgTeo — Ziggo Sport F1 (@ZiggoSportF1) 1 september 2017