Zverev onderuit op US Open

Alexander Zverev is in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De als vierde geplaatste Zverev verloor met 6-3, 5-7, 6-7 en 6-7 van de Kroaat Borna Coric, de nummer 61 van de wereld.

De twee tennissers waren aan elkaar gewaagd, en dit leverde prachtige rally's op. Ze lieten allebei veel breakpoints liggen. Uiteindelijk bleken de drie die Zverev onbenut liet in de twaalfde game van de vierde game de duurste missers.

Vier jaar geleden troffen Zverev en Coric elkaar ook in New York, toen in de halve finale van het juniorentoernooi. Coric won toen, en pakte daarna ook de titel.