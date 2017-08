De Catalaanse politie heeft vrijdag in het huis in Alcanar, waar waarschijnlijk bommen werden gemaakt voor aanslagen, de stoffelijke resten gevonden van een tweede persoon. Het pand werd woensdag door een enorme ontploffing in puin gelegd.

Een bewoner werd dood aangetroffen, een andere belandde gewond in het ziekenhuis. De politie was volgens de krant El País vrijdag met behulp van een robot op zoek naar mogelijk achtergebleven explosieven, toen ze op nog een zwaar verminkt lijk stuitte. Het vermoeden bestaat dat de drie deel uitmaakten van de terreurgroep die verantwoordelijk is voor de vele slachtoffers in Barcelona en Cambrils.



'Tweede lijk gevonden na explosie huis Alcanar' (Foto: ANP)